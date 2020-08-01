Футболист сборной России и "Зенита" Артем Дзюба, выступающий вместе с украинцем Ярославом Ракицким, критически высказался о судействе российских клубов в еврокубках.

Он отметил, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы арбитры слишком строго судят команды из России. Слова Дзюбы цитирует "Фонтанка".

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"Вот говорят, что нас в России так очаровательно судят, и вот вам за это в Лиге чемпионов. Надо понимать, что в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию. Это правда, это данность", – заявил форвард.

Сезон для Дзюбы