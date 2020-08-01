Одноклубник Ракицкого: Вся Европа не любит Россию
Футболист сборной России и "Зенита" Артем Дзюба, выступающий вместе с украинцем Ярославом Ракицким, критически высказался о судействе российских клубов в еврокубках.
Он отметил, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы арбитры слишком строго судят команды из России. Слова Дзюбы цитирует "Фонтанка".
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"Вот говорят, что нас в России так очаровательно судят, и вот вам за это в Лиге чемпионов. Надо понимать, что в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию. Это правда, это данность", – заявил форвард.
Сезон для Дзюбы
- В чемпионате России-2019/20 Дзюба разделил звание лучшего бомбардира с Сердаром Азмуном – оба форварда "Зенита" забили по 17 мячей. При этом Артем отдал 12 результативных передач при семи асистах у иранца.
- 30 июля Дзюба продлил контракт с санкт-петербургским клубом по схеме 2+1. 31-летний страйкер будет получать зарплату в 3,6 млн евро в год.