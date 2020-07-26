Эпический фейл: команда Ракицкого разбила выигранный кубок России – видео
В финале Кубка России 2019/20 питерский "Зенит" переиграл "Химки" со счетом 1:0. Единственный гол забил Артем Дзюба с пенальти на 83-й минуте.
Футболисты "Зенита" разбили Кубок России
После вручения трофея игроки Зенита по традиции начали отмечать победу прямо на поле. Однако в один из моментов капитан команды Бранислав Иванович не удержал кубок в руках и уронил его, пишет 24 канал.
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Падение не осталось бесследным: поскольку кубок выполнен из хрусталя, крышка от него разбилась вдребезги. Впрочем, это не помешало "Зениту" продолжить празднование.
Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий провел весь поединок и получил желтую карточку за подножку на 64-й минуте.
- За счет победы питерцев путевку в квалификацию Лиги Европы с 6-го места РПЛ получило московское "Динамо", за которое выступает украинский защитник Иван Ордец.