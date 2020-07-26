В финале Кубка России 2019/20 питерский "Зенит" переиграл "Химки" со счетом 1:0. Единственный гол забил Артем Дзюба с пенальти на 83-й минуте.

Футболисты "Зенита" разбили Кубок России

После вручения трофея игроки Зенита по традиции начали отмечать победу прямо на поле. Однако в один из моментов капитан команды Бранислав Иванович не удержал кубок в руках и уронил его, пишет 24 канал.

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Падение не осталось бесследным: поскольку кубок выполнен из хрусталя, крышка от него разбилась вдребезги. Впрочем, это не помешало "Зениту" продолжить празднование.

«Зенит» так радовался победе в Кубке, что разбил трофей



Теперь у чаши не хватает крышки https://t.co/o6R5LmUk18 pic.twitter.com/je35mVlNpa — Матч ТВ (@MatchTV) July 25, 2020

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий провел весь поединок и получил желтую карточку за подножку на 64-й минуте.