Футболіст збірної Росії та "Зеніту" Артем Дзюба, який виступає разом з українцем Ярославом Ракіцьким, критично висловився про суддівство російських клубів у єврокубках.

Він зазначив, що в Лізі чемпіонів і Лізі Європи арбітри занадто суворо судять команди з Росії. Слова Дзюби цитує "Фонтанка".

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"От кажуть, що нас в Росії так чарівно судять, і ось вам за це в Лізі чемпіонів. Треба розуміти, що в єврокубках нас відверто недолюблюють судді. Вся Європа не любить Росію. Це правда, це даність", – заявив форвард.

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