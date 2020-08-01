Одноклубник Ракіцького: Вся Європа не любить Росію
Футболіст збірної Росії та "Зеніту" Артем Дзюба, який виступає разом з українцем Ярославом Ракіцьким, критично висловився про суддівство російських клубів у єврокубках.
Він зазначив, що в Лізі чемпіонів і Лізі Європи арбітри занадто суворо судять команди з Росії. Слова Дзюби цитує "Фонтанка".
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"От кажуть, що нас в Росії так чарівно судять, і ось вам за це в Лізі чемпіонів. Треба розуміти, що в єврокубках нас відверто недолюблюють судді. Вся Європа не любить Росію. Це правда, це даність", – заявив форвард.
Сезон для Дзюби
- У чемпіонаті Росії-2019/20 Дзюба розділив звання найкращого бомбардира з Сердаром Азмуном – обидва форварда "Зеніту" забили по 17 м'ячів. При цьому Артем віддав 12 результативних передач при семи асистах у іранця.
- 30 липня Дзюба продовжив контракт з санкт-петербурзьким клубом за схемою 2+1. 31-річний страйкер буде отримувати зарплату в 3,6 млн євро в рік.