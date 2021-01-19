Зірковий півзахисник мадридського Реала Еден Азар має варіант продовження кар'єри в чемпіонаті Туреччини.

Зацікавленість в підписанні контракту з 30-річним бельгійським хавбеком проявляє стамбульський Фенербахче. Про це повідомляє El Desmarque.

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Азар давно знайомий з експрезидентом Фенербахче, і обіцяв йому одного разу зіграти за клуб зі Стамбула. У Фенербахче сподіваються, що це допоможе підписати Азара.

Керівництво "канарок" має намір запропонувати варіант з орендою гравця Флорентіно Пересу. Правда, вірогідність його згоди оцінюється як досить мала.

Раніше Ференбахче оформив трансфер Месута Озіла.

Що відомо про кар'єру Азара

Азар захищав кольори Лілля і Челсі. У поточному сезоні Еден зіграв 6 матчів за Реал в чемпіонаті Іспанії і забив один гол.

Бельгійський гравець перейшов у Реал влітку 2019 року за 115 мільйонів євро, однак через постійні травми так і не зумів проявити себе в мадридському клубі.