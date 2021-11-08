Невероятная пушка

8 ноября 2012 года Металлист на домашней арене ОСК "Металлист" принимал Русенборг. Харьковский клуб в 4 туре группового раунда Лиги Европы праздновал уверенную победу со счетом 3:1.

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УЕФА Лиги Европы на своей официальной странице в твиттере припомнил первый гол в ворота норвежской команды. Уже на 4-й минуте матча Тайсон, который находился в не наилучшей ситуации, откликнулся на верховую подачу и ударом в одно касание попал в дальнюю девятку ворот гостей. Бразильцу, который еще тогда играл за Металлист, удалось забить невероятной красоты гол.

Гол Тайсона: видео



Результативный удар от легионера из Бразилии стал началом разгрома гостей. После перерыва харьковчане еще дважды отмечались в воротах соперника. Голы забивали Клейтон и Торрес. Между тем клуб из Украины пропустил только один раз. В итоге – 3:1, тогда победителями с поля ушли футболисты Металлиста.