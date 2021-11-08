Неймовірна гармата
8 листопада 2012 року Металіст на домашній арені ОСК "Металіст" приймав Русенборг. Харківський клуб у 4 турІ групового раунду Ліги Європи святкував впевнену перемогу з рахунком 3:1.
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УЄФА Ліги Європи на своїй офіційній сторінці у твітері пригадала перший гол у ворота норвезької команди. Вже на 4-й хвилині матчу Тайсон, який перебував у не найкращій ситуації, відгукнувся на верхову подачу та ударом в один дотик поцілив у дальню дев'ятку воріт гостей. Бразильцю, який ще тоді грав за Металіст, вдалось забити неймовірної краси гол.
Гол Тайсона: відео
Результативний удар від легіонера з Бразилії розпочав розгром гостей. По перерві харків'яни ще двічі відзначались у воротах суперника. Голи забивали Клейтон та Торрес. Натомість клуб із України пропустив лише одного разу. У підсумку – 3:1 тоді переможцями з поля пішли футболісти Металіста.
- Тайсон провів один із найкращих відрізків кар'єри саме у Металісті. Тоді про нього дізналась уся України. Протягом трьох років він дивував харківську публіку своєю грою. Вже у 2013 році бразилець підписав угоду з Шахтарем.
- У складі "гірників" грав до квітня 2021 року, після чого повернувся у рідну Бразилію, де виступає в Інтернасьоналі. Тайсон – капітан команди.