Одно дело биться за страну, другое – ее защищать, – Лопес об украинских боксерах в терробороне
1 марта 2022 , 10:58Читати новину українською
Источник:твиттер Теофимо Лопеса
Бывший абсолютный чемпион в легком весе, американец Теофимо Лопес гордится украинскими боксерами, записавшимися в территориальную оборону городов, чтобы защищать страну от военной агрессии России.
Боксеры защищают Украину
Лопес поддержал украинских боксеров. В ряды терробороны записались Владимир и Виталий Кличко, Василий Ломаченко и Александр Усик.
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"Одно дело биться за свою страну, другое – ее защищать. Уважение, большим чемпионам за храбрость и силу, которые они отдают своим соотечественникам и родным. Мир бокса молится за вас", – написал Лопес.
- В ряды территориальной обороны уже записался Михаил Кополовец. Легенда Динамо Владимир Бессонов взял оружие в руки. Олег Лужный отказался ехать в Англию, чтобы защищать родную страну.
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