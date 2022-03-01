Одно дело биться за страну, другое – ее защищать, – Лопес об украинских боксерах в терробороне

Бывший абсолютный чемпион в легком весе, американец Теофимо Лопес гордится украинскими боксерами, записавшимися в территориальную оборону городов, чтобы защищать страну от военной агрессии России.

Боксеры защищают Украину

Лопес поддержал украинских боксеров. В ряды терробороны записались Владимир и Виталий Кличко, Василий Ломаченко и Александр Усик.

К слову Мы нуждаемся в вашей помощи, – Владимир Кличко обратился к гражданам Европы

"Одно дело биться за свою страну, другое – ее защищать. Уважение, большим чемпионам за храбрость и силу, которые они отдают своим соотечественникам и родным. Мир бокса молится за вас", – написал Лопес.

В ряды территориальной обороны уже записался Михаил Кополовец. Легенда Динамо Владимир Бессонов взял оружие в руки. Олег Лужный отказался ехать в Англию, чтобы защищать родную страну.

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