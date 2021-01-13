Шестикратная лучшая футболистка планеты Марта Силва уже вскоре станет семейным человеком. Избранницей нападающей американского Орландо Прайд стала защитница команды Тони Прессли.

Такое признание футболистка сделала в инстаграме.

Смотрите также Атлетико победило Севилью, оставшись уверенным лидером Ла Лиги: видео

"Это новая глава истории, которую мы пишем вместе", – написала Марта.

Что известно об отношениях футболисток

Марта и Прессли рассказали о своих отношениях в августе 2019 года. Они давно живут вместе во Флориде.

Вместе пара пережила несколько сложных моментов. В частности, Прессли поборола рак груди и даже вернулась на поле. А бразильская нападающая осенью 2020-го заболела COVID-19.