Одна из лучших футболисток мира объявила о помолвке с одноклубницей: фото
Шестикратная лучшая футболистка планеты Марта Силва уже вскоре станет семейным человеком. Избранницей нападающей американского Орландо Прайд стала защитница команды Тони Прессли.
Такое признание футболистка сделала в инстаграме.
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"Это новая глава истории, которую мы пишем вместе", – написала Марта.
Что известно об отношениях футболисток
Марта и Прессли рассказали о своих отношениях в августе 2019 года. Они давно живут вместе во Флориде.
Вместе пара пережила несколько сложных моментов. В частности, Прессли поборола рак груди и даже вернулась на поле. А бразильская нападающая осенью 2020-го заболела COVID-19.
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