Во вторник, 12 января, Атлетико сыграл с Севильей в рамках перенесенного 1-го тура Ла Лиги. Хозяева уверенно добыли три пункта.

Атлетико – Севилья 2:0

Голы: Корреа, 17, Сауль, 76

Первый опасный момент во встрече создали гости. Подача с углового едва не завершилась голом. Но Ракитичу не удался удар с разворота – голкипер уверенно сыграл на линии, пишет 24 канал.

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На 17-й минуте игроки Атлетико таки размочили нули на табло. Корреа получил передачу в штрафной соперника, развернулся и бильярдным ударом из-под опекуна отправил мяч точно в угол ворот. Вратарь Боно не видел момента удара, поэтому не успел среагировать на него – 1:0.

Гости не стали отсиживать в обороне да еще в первом тайме упустили убийственный момент. Но игрок гостей не попал в пустые ворота.

Суарес мог удвоить счет. Уругваец получил классный заброс на ход в штрафную гостей. Но голкипер вовремя вышел из ворот и помешал опасному удару. Похожий момент имели футболисты Севильи, но и здесь вратарь Облак был на месте.

Во втором тайме мадридскому клубу удалось увеличить преимущество. Льоренте отдал классную передачу в разрез на Сауля, который снайперским ударом попал в угол ворот – вратарь снова не сумел дотянуться до мяча, 2:0.

Севилья могла сократить счет во встрече, но мяч после удара Ракитича головой попал в штангу. В итоге – 2:0 уверенная победа Атлетико.

После победы "матрасники" с 41 очком продолжают возглавлять таблицу Ла Лиги. Севилья остается с 30 пунктами и находится в зоне квалификации Лиги Европы.

Атлетико-Севилья видеообзор