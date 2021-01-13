Шестиразова найкраща футболістка планети Марта Сілва вже незабаром стане сімейною людиною. Обраницею нападниці американського Орландо Прайд стала захисниця команди Тоні Пресслі.

Таке зізнання футболістка зробила у інстаграмі.

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"Це нова глава історії, яку ми пишемо разом", – написала Марта.

Що відомо про відносини футболісток

Марта та Пресслі розповіли про свої стосунки в серпні 2019 року. Вони давно мешкають разом у Флориді.

Разом пара пережила кілька складних моментів. Зокрема, Пресслі поборола рак грудей і навіть повернулася на поле. Натомість бразильська нападниця восени 2020-го захворіла на COVID-19.