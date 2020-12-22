Український боксер Іван Редкач публічно звинуватив 18-річного українського боксера Василя Чоботаря, який начебто купив бій з Янісом Куриленком.

34-річний боксер продовжує знімати свої скандальні відео, де раз по раз ображає своїх земляків. Цього разу в око Івана Редкача потрапив бій між Василем Чоботарем та Янісом Куриленком. Скандальний ролик виклав сам Редкач на своїй інстаграм-сторінці.

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Звинувачення від Редкача

На відео видно, як боксер спостерігає за боєм через свій ноутбук. За декілька секунд Іван більше не може стежити за сутичкою та викидає ноутбук на землю через балкон. Такий вчинок додає ролику ще більшої одіозності.

Хто такий Іван Редкач? 33-річний український боксер, який виступає в напівсередній вазі. на ринзі провів 30 поєдинків, у яких здобув 23 перемоги та ще 5 разів йшов з канвасу переможеним. У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.

Далі Редкач публічно звинувачує Василя Чоботаря у продажному поєдинку. Він не розуміє, чому бокс став таким продажним видом спорту. Він засуджує тих, хто переміг.

Такі спортсмени, як Василь Чоботар, платять за бій, замість того щоб чесно битися і перемагати, а не ламати кар'єру інших бійців. Ви переплутали конкурс краси з боксом. Не плутайте талант і старанність з амбіціями. Всіх не підкупиш,

– сказав Редкач.

Додамо, що поєдинок відбувся 18 грудня у Києві та завершився звитягою Чоботаря за роздільним рішенням суддів.

Раніше жертвами роликів Редкача були більш відомі боксери – Олександр Усик та Василь Ломаченко. З останнім у нього були найжорсткіші конфлікти.