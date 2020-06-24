Известный комментатор Игорь Цыганык рассказал о будущем нападающего "Динамо" Жерсона Родригеса, выступающего в аренде за "Анкарагюджю". Он считает, что киевлянам нужно расстаться с игроком сборной Люксембурга.

Своим мнением Цыганык поделился в авторской программе "Цыганык LIVE", пишет 24 канал.

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Мнение журналиста

Его однозначно нужно продать и забыть, если к нему есть определенный интерес. Дважды в одну реку не войдешь,

– сказал Цыганык.

Журналист сомневается, что после своего возвращения в состав киевлян Родригес заиграет на том уровне, на котором рассчитывали в "Динамо".

Он считает, что уровень футболиста не соответствует показателям "Динамо".

Его действия не позволяли ему полностью сконцентрироваться на футболе. Также у Родригеса не слишком хорошо с психологией. Он подчеркнул, что одно дело играть в клубе, который ни на что не претендует, а другое – когда от тебя постоянно требуют побед.

Добавим, что ранее сообщалось, что футболист может оказаться в ведущем клубе Франции. Его услугами заинтересован французский "Монако".