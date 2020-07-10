Люксембургский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес на своей странице в Instagram похвастался новым дорогим спорткаром.

Игрок сборной Люксембурга стал владельцем Lamborghini Aventador SVJ. Стоимость роскошного автомобиля составляет около 400 тысяч евро, сообщает "Динамомания".

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Жерсон Родригес хвастается дорогим спорткаром pic.twitter.com/a2uxITpUME — Dynamomania.com (@dynamomania_com) July 10, 2020

Интересно, что это второй дорогой автомобиль в коллекции Жерсона с момента перехода в "Динамо". В первую же неделю в Украине люксембуржец купил себе Bentley.

"Я люблю эту машину, это класс. Легионерам в любом случае нужна хорошая машина. Добираться на тренировки, домой, в город. Это полезная вещь. После первой тренировки сегодня я поехал домой, живу недалеко от базы, отдохнул, и приехал на вторую тренировку . В машине ты всегда наедине со своими мыслями и музыкой", – рассказывал Жерсон Родригес.

Родригес не хочет играть в "Динамо"

Возвращение Родригеса из аренды в "Динамо" зависит от тренерского штаба киевского клуба.

Если в "Динамо" не сменится главный тренер, то у Жерсона не будет будущего в киевском клубе. Он рассмотрит варианты с продолжением карьеры в других командах.

Как известно, у Жерсона конфликт с наставником киевлян Алексеем Михайличенко. "Динамо" планирует продать игрока за 2 миллиона евро.

В этом сезоне 25-летний футболист забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 11 матчах за "Анкарагюджю".