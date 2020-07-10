Люксембуржський нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес на своїй сторінці в Instagram похвалився новим дорогим спорткаром.

Гравець збірної Люксембургу став власником Lamborghini Aventador SVJ. Вартість розкішного автомобіля складає близько 400 тисяч євро, повідомляє "Динамоманія".

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Жерсон Родригес хвастается дорогим спорткаром pic.twitter.com/a2uxITpUME — Dynamomania.com (@dynamomania_com) July 10, 2020

Цікаво, що це другий дорогий автомобіль в колекції Жерсона з моменту переходу в "Динамо". У перший же тиждень в Україні люксембуржец купив собі Bentley.

"Я люблю цю машину, це клас. Легіонерам у будь-якому випадку потрібна хороша машина. Добиратися на тренування, додому, в місто. Це корисна річ. Після першого тренування сьогодні я поїхав додому, живу недалеко від бази, відпочив, і приїхав на друге тренування . У машині ти завжди наодинці зі своїми думками і музикою", – розповідав Жерсон Родрігес.

Родрігес не хоче грати у "Динамо"

Повернення Родрігеса з оренди в "Динамо" залежить від тренерського штабу київського клубу.

Якщо в "Динамо" не зміниться головний тренер, то в Жерсона не буде майбутнього в київському клубі. Він розгляне варіанти з продовженням кар'єри в інших командах.

Як відомо, у Жерсона конфлікт з наставником киян Олексієм Михайличенком. "Динамо" планує продати гравця за 2 мільйони євро.

У цьому сезоні 25-річний футболіст забив 6 голів і зробив 2 результативні передачі в 11 матчах за "Анкарагюджю".