Одинаковый вес: Далакян и Консепсьон прошли церемонию взвешивания перед боем

20 ноября 2021 , 13:48
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Источник:

BoxingScene

Чемпион мира WBA во флайвейте (до 50,8 килограмма) Артем Далакян уже в субботу, 20 ноября, проведет бой против временного чемпиона Луиса Консепсьона. Поединок состоится в Киеве.

У боксеров одинаковый вес

Далакян и Консепсьон прошли официальную церемонию взвешивания накануне сражения. Боксеры показали одинаковый вес – 50,6 кг, им удалось уложиться в лимит дивизиона.

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Украинский боксер выйдет на ринг против Консепсьона после полуторагодовалой паузы.

Предыдущий поединок Артема сложился для него не лучшим образом. После боя с Йосбером Пересом стало известно, что украинец сломал руку. Однако ему удалось победить единогласное решение судей.

Карьера Далакяна

  • На профессиональном ринге Далакян провел 20 боев. В его активе 20 побед, 14 из которых – нокаутом.
  • В феврале 2018 года украинец выиграл титул чемпиона мира WBA, в американском Инглвуде победил местного боксера Брайана Виллория.
  • После этого Артем провел в Киеве четыре успешных защиты чемпионского титула.
  • Бой Далакян-Консепсьон состоится в Киеве в ACCO International, начнется поединок не ранее 21:00 по киевскому времени в субботу, 20 ноября.
Автор: Дарина Жданович