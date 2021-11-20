У боксеров одинаковый вес
Далакян и Консепсьон прошли официальную церемонию взвешивания накануне сражения. Боксеры показали одинаковый вес – 50,6 кг, им удалось уложиться в лимит дивизиона.
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Украинский боксер выйдет на ринг против Консепсьона после полуторагодовалой паузы.
Предыдущий поединок Артема сложился для него не лучшим образом. После боя с Йосбером Пересом стало известно, что украинец сломал руку. Однако ему удалось победить единогласное решение судей.
Карьера Далакяна
- На профессиональном ринге Далакян провел 20 боев. В его активе 20 побед, 14 из которых – нокаутом.
- В феврале 2018 года украинец выиграл титул чемпиона мира WBA, в американском Инглвуде победил местного боксера Брайана Виллория.
- После этого Артем провел в Киеве четыре успешных защиты чемпионского титула.
- Бой Далакян-Консепсьон состоится в Киеве в ACCO International, начнется поединок не ранее 21:00 по киевскому времени в субботу, 20 ноября.