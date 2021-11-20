У боксеров одинаковый вес

Далакян и Консепсьон прошли официальную церемонию взвешивания накануне сражения. Боксеры показали одинаковый вес – 50,6 кг, им удалось уложиться в лимит дивизиона.

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Украинский боксер выйдет на ринг против Консепсьона после полуторагодовалой паузы.

Предыдущий поединок Артема сложился для него не лучшим образом. После боя с Йосбером Пересом стало известно, что украинец сломал руку. Однако ему удалось победить единогласное решение судей.

Карьера Далакяна