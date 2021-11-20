У боксерів однакова вага

Далакян і Консепсьйон пройшли офіційну церемонію зважування напередодні бою. Боксери показали однакову вагу – 50,6 кг, їм вдалося вклалися в ліміт дивізіону.

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Український боксер вийде на ринг проти Консепсьйона після півторарічної паузи.

Попередній поєдинок Артема склався для нього ненайкращим чином. Після бою з Йосбером Пересом стало відомо, що українець зламав руку. Проте йому вдалося перемігти одноголосним рішенням суддів.

Кар'єра Далакяна