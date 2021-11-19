Неудобный соперник с немалым опытом

Луис Мигель Консепсьон дебютировал на профессиональном ринге 21 марта 2006 года и за это время провел 48 боев. Победил в 39 поединках, в 28 – досрочно. 7 февраля 2020 года в бою за звание временного чемпиона мира WBA во флайвейте Луис победил техническим нокаутом Робера Барреру.

"Далакяна ждет непростой поединок. Соперник – опытный и неудобный боец. К тому же из-за пандемии украинец, привыкший проводить два боя в год, выпал из привычного ритма. Такой график позволял не только держать себя в тонусе, но и не терять ритма боев. Какими бы ни были тренировки и спарринг-партнеры, это никогда не заменит официальных, а тем более чемпионских поединков. Панамец давно в профессионалах, провел около 10 титульных поединков, владел поясами и, наконец, он временный чемпион мира в весе Артема. Консепсьон имеет 28 нокаутов в 39 победных боях – бить парень любит и умеет. Поэтому Далакяну надо быть очень осторожным", – рассказал Сергей Дзинзирук.

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По мнению боксера, Далакяну следует отойти от своего любимого типа боя, подойдя к делу более прагматично.

"Артем отдает предпочтение плотному и жесткому бою, разменам, легко "заводится". Но, в этом случае, ему нужно просто "вкатиться" в ритм, действуя прагматично и расчетливо. Украинец точно не уступает в классе панамцу, а в характере – уверен, превосходит. Поэтому нас ждет весьма интересный поединок", – отметил Дзинзирук.

Артем Далакян на профессиональном ринге провел 20 боев – в активе украинца 20 побед, 14 из которых нокаутом. Титул чемпиона мира WBA Далакян выиграл 24 февраля 2018 года, когда в американском Инглвуде победил местного боксера Брайана Вилория. После этого Артем провел в Киеве четыре успешных защиты чемпионского титула.