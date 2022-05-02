Один из первых матчей сборной мы должны сыграть в Мариуполе, – гендиректор Шахтера

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин убежден, что футбол вернется в Мариуполь. Он предложил провести там первый матч сборной Украины после победы.

Гендиректор Шахтера: Футбол вернется в Мариуполь

Палкин считает, что после войны сборная Украины должна сыграть в Мариуполе. Он что это будет знаковым событием.

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Я уверен, что футбол вернется в Мариуполь. К тому же мне кажется, что один из первых матчей национальной сборной мы должны будем провести в Мариуполе. Потому что это знаково, и этот город, как ни один другой, заслуживает принятия первого матча сборной в освобожденной Украине,

– сказал Палкин.

Матч сборной Украины против Шотландии в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 состоится 1 июня. Победитель поединка Украина – Шотландия сыграет 5 июня против сборной Уэльса.

Перед этим подопечные Александра Петракова сыграют против Боруссии Менхенгладбах. Матч состоится 11 мая.

Тренерский штаб во главе с Петраковым уже прибыл в Словению, где сборная должна приступить к тренировочному сбору. Вместе с ним из Киева отправились четверо футболистов – Дмитрий Резник.

2 мая к национальной команде присоединятся "горняки", а 5 мая – игроки Динамо.