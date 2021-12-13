Иранский форвард попрощался с луганским клубом, который не выкупал контракт игрока у Фенербахче. Добавим, что фанаты заявили о том, что на одной из краудфандинговых платформ они запустили сбор средств на выкуп иранского бомбардира.
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"Во-первых, это была хорошая игра. Мы очень хорошо отыграли, и я счастлив, что мы получили такой хороший результат. Но это моя последняя игра за Зарю. Я доволен, что смог забить мяч в такой игре, поэтому хочу найти в этом позитив. Я доволен, что команда в хорошем настроении уйдет в отпуск. Мне было здесь комфортно, при том что я был далеко от дома. Но я счастлив, что забил такой важный мяч", – сказал он.
Заря и Сайядманеш: коротко
- Срок аренды 20-летнего иранца истекает в конце этого года. За луганчан Сайядманеш выступал с осени 2020 года. За все время, проведенное в Украине, он сыграл за Зарю в 50 матчах во всех турнирах, отметившись 15 голами и семью ассистами.
- Заря хотела продлить арендное соглашение с Фенербахче по Аллахьяр, но турецкий клуб отказал – там соглашались либо на трансфер за прописанные в контракте 3,5 миллиона евро, либо на возвращение игрока в турецкий клуб.
- В текущем сезоне УПЛ Сайядманеш в составе Зари провел 16 матчей, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.