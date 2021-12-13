Иранский форвард попрощался с луганским клубом, который не выкупал контракт игрока у Фенербахче. Добавим, что фанаты заявили о том, что на одной из краудфандинговых платформ они запустили сбор средств на выкуп иранского бомбардира.

Смотрите также Заря не сможет сохранить забивного нападающего: им интересуется Шахтер

"Во-первых, это была хорошая игра. Мы очень хорошо отыграли, и я счастлив, что мы получили такой хороший результат. Но это моя последняя игра за Зарю. Я доволен, что смог забить мяч в такой игре, поэтому хочу найти в этом позитив. Я доволен, что команда в хорошем настроении уйдет в отпуск. Мне было здесь комфортно, при том что я был далеко от дома. Но я счастлив, что забил такой важный мяч", – сказал он.

Заря и Сайядманеш: коротко