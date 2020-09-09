Один из лучших игроков: тренер немецкого "Санкт-Паули" в восторге от игры нападающего из Украины
Главный тренер "Санкт-Паули" Тимо Шульц поражен игрой украинского нападающего Бориса Тащи. Он считает украинца одним из лучших игроков команды.
По словам наставника, Тащи полностью выкладывается на тренировке, что приносит ему желаемый результат. Он является одним из лучших среди всех игроков команды, цитирует слова специалиста Bild.
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Во время летних сборов 27-летний украинский форвард отметился двумя голами, принес победы своей команде в товарищеских матчах. В прошлом сезоне Борис отметился лишь одним ассистом в 20 поединках.
2 сентября он забил гол в ворота "Меппена" (2:1), а уже через четыре дня отметился в воротах "Сендерйюске" (1:0)
Клуб "Санкт-Паули" выступает во втором по силе дивизионе Германии. В прошлом году команда Тащи финишировала на 14-й строчке турнирной таблицы.
Карьера Бориса Тащи: главное
- Воспитанник одесского футбола академии "Черноморца". Играл за молодежный состав, когда клуб вылетел в Первую лигу впервые начал привлекаться в основную команду. Во второй по силе лиге получил с командой серебряные награды и повысился в классе.
- В 2010 году появилась неожиданная информация, что игроком заинтересовался английский МЮ, который увидел футболиста в составе юношеской сборной Украины, но из-за проблем с разрешением на переезд, поскольку он не достиг совершеннолетия, Тащи остался в "Черноморце" и дебютировал в УПЛ.
- Впоследствии одесский клуб сообщил о трансфере игрока в латвийский "Олимп". На следующий день московское "Динамо" объявило, что подписывает контракт с украинцем. Агент футболиста заявил, что переход состоялся по всем правилам закона. Но закрепиться в российском клубе Тащи не удалось.
- Нападающий перешел на правах аренды обратно в "Черноморец". Но играл преимущественно за молодежный состав, поэтому вернулся в"Динамо". Тащи сразу отправился в украинский чемпионат в ужгородскую "Говерлу". В 2014 году перешел в немецкий "Штутгарт II".
- Летом 2019 года подписал контракт с "Санкт-Паули".
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