Главный тренер "Санкт-Паули" Тимо Шульц поражен игрой украинского нападающего Бориса Тащи. Он считает украинца одним из лучших игроков команды.

По словам наставника, Тащи полностью выкладывается на тренировке, что приносит ему желаемый результат. Он является одним из лучших среди всех игроков команды, цитирует слова специалиста Bild.

Читайте также: Лунин вернулся к тренировкам с "Реалом": фото и видео

Во время летних сборов 27-летний украинский форвард отметился двумя голами, принес победы своей команде в товарищеских матчах. В прошлом сезоне Борис отметился лишь одним ассистом в 20 поединках.

2 сентября он забил гол в ворота "Меппена" (2:1), а уже через четыре дня отметился в воротах "Сендерйюске" (1:0)

Клуб "Санкт-Паули" выступает во втором по силе дивизионе Германии. В прошлом году команда Тащи финишировала на 14-й строчке турнирной таблицы.

Карьера Бориса Тащи: главное