Один з найкращих гравців: тренер німецького "Санкт-Паулі" у захваті від гри нападника з України
Головний тренер "Санкт-Паулі" Тімо Шульц вражений грою українського нападника Бориса Тащі. Він вважає українця одним із найкращих гравців команди.
За словами наставника, Тащі повністю викладається на тренування, що приносить йому бажаний результат. Він є одним із найкращих серед усіх гравців команди, цитує слова фахівця Bild.
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Під час літніх зборів 27-річний український форвард відзначився двома голами, приніс перемоги своїй команді у товариських матчах. У минулому сезоні Борис відзначився лише одним асистом у 20 поєдинках.
2 вересня він забив гол у ворота "Меппена" (2:1), а вже через чотири дні відзначився у воротах "Сендерйюске" (1:0)
Клуб "Санкт-Паулі" виступає у другому за силою дивізіоні Німеччини. Торік команда Тащі фінішувала на 14-й сходинці турнірної таблиці.
Кар'єра Бориса Тащі: головне
- Вихованець одеського футболу академії "Чорноморця". Грав за молодіжний склад, коли клуб вилетів у Першу лігу вперше почав залучатись до основної команди. У другій за силою лізі здобув з командою срібні нагороди та підвищився у класі.
- У 2010 році з'явилась несподівана інформація, що гравцем зацікавився англійський МЮ, який побачив футболіста у складі юнацької збірної України, але через проблеми з дозволом переїзд, оскільки він не досяг повноліття.
- Тащі залишився у "Чорноморці" та дебютував в УПЛ, згодом одеський клуб повідомив про трансфер гравця у латвійський "Олімп". Наступного дня московське "Динамо" оголосило, що підписує контракт з українцем. Агент футболіста заявив, що перехід відбувся за всіма правилами закону. Але закріпитись у російському клубі Тащі не вдалось.
- Нападник перейшов на правах оренди назад в "Чорноморець". Але грав переважно за молодіжний склад, тому повернувся у "Динамо". Тащі відразу помандрував в український чемпіонат в ужгородську "Говерлу". У 2014 році перейшов у німецький "Штутгарт II".
- Влітку 2019 року підписав контракт із "Санкт-Паулі".