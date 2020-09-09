Головний тренер "Санкт-Паулі" Тімо Шульц вражений грою українського нападника Бориса Тащі. Він вважає українця одним із найкращих гравців команди.

За словами наставника, Тащі повністю викладається на тренування, що приносить йому бажаний результат. Він є одним із найкращих серед усіх гравців команди, цитує слова фахівця Bild.

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Під час літніх зборів 27-річний український форвард відзначився двома голами, приніс перемоги своїй команді у товариських матчах. У минулому сезоні Борис відзначився лише одним асистом у 20 поєдинках.

2 вересня він забив гол у ворота "Меппена" (2:1), а вже через чотири дні відзначився у воротах "Сендерйюске" (1:0)

Клуб "Санкт-Паулі" виступає у другому за силою дивізіоні Німеччини. Торік команда Тащі фінішувала на 14-й сходинці турнірної таблиці.

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