Финансы не позволят сохранить лидера
Луганская Заря правильно поработала на трансферном ринге, арендовав у турецкого Фенербахче нападающего Аллахьяра Сайядманеша. Однако выкупить 20-летнего футболиста клуб УПЛ не сможет.
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В арендном соглашении форварда есть опция выкупа за 3,5 миллиона евро. Но такой суммы нет у луганского клуба. Поэтому уже после завершения аренды Аллахьяр вернется в расположение турецкой команды.
Но и там он может не задержаться. Ведущий клуб чемпионата Бельгии Андерлехт активно интересуется иранским футболистом. Фенербахче не прочь продать нападающего и выручить за его трансфер немалую сумму. Сайядманеш проводит удачный отрезок карьеры в составе Зари, регулярно забивает и повышает свою рыночную цену.
Интерес к футболисту проявляют ПСВ, Торино и Шахтер.
- В последнем поединке УПЛ против Вереса отличился результативной передачей.
Карьера Аллахьяра в Заре
- В последний день декабря 2021 года Сайядманеш был арендован луганским клубом. Почти сразу Аллахьяр доказал тренерскому штабу Зари, что готов быть одним из лидеров команды. Нападающий забивает важные голы и помогает клубу быть высоко в турнирной таблице УПЛ – 3 место после 14 туров.
- В сезоне-2021/2022 отыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 8 голов и отдал 3 ассиста.