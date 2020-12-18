Юрий Вернидуб официально возглавил молдавский Шериф
Молдавский футбольный клуб Шериф официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды украинца Юрия Вернидуба.
Детали соглашения действующего чемпиона Молдовы и Юрия Вернидуба не разглашаются. К своим обязанностям тренер приступит после того, как команда выйдет из отпуска, сообщается на сайте Шерифа.
Отметим, что Шериф сейчас лидирует в чемпионате Молдовы. Однако команда не смогла пробиться в еврокубки. В квалификации лиги чемпионов Шериф вылетел от Карабаха, а в Лиге Европы уступил Дандолку.
За Шериф выступает украинец Андрей Близниченко.
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Что касается Юрия Вернидуба, то последним его местом работы был белорусский Шахтер из города Солигорск. Однако до окончания сезона он покинул команду. Ее возглавил другой украинец – Роман Григорчук, а команда в итоге стала чемпионом страны.
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