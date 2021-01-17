Натурализованный футболист Жуниор Мораес вернулся в Украину после зимнего отпуска, который он провел на своей исторической родине в Бразилии.

Украинский бразилец после восстановления от травмы вернулся в заснеженный Киев и оказался не готов к такому холодному приему. Соответствующее фото он выложил у себя в инстаграм.

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Мореас восстановился после травмы

Жуниор Мораес сообщил, что восстановился после травмы, которую получил в матче с Реалом и выбыл до конца 2020 года.

В текущем сезоне Жуниор провел за команду Луиша Каштру 12 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

Второй в таблице УПЛ Шахтер проведет два зимних сбора в Турции. В феврале "горняки" сыграют с Маккаби Тель-Авив в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч в Израиле состоится 18 февраля, ответный поединок – через неделю в Киеве.