Захисник Шахтаря Ісмаїлі не полетить з командою на перший зимовий збір до Туреччини.

Бразилець продовжує відновлення після операції на коліні в Києві. Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

До слова Бразилець Шахтаря повернувся в Київ і очманів від української погоди: фото

Ісмаїлі, швидше за все, приєднається до загальної групи Шахтаря на другому зборі.

17 січня Шахтар вирушить на перший збір до Туреччини, де "гірники" планують провести чотири спаринги – з польським Лехом, болгарським Лудогорцем, словенським Марібором і словацьким Слованом. Другий збір команди Каштру пройде з 29 січня по 5 лютого.

Що відомо про травму Ісмаїлі

Захисник пропустив першу частину сезону через травму передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.

У поточному сезоні 31-річний гравець поки не провів жодного матчу. У минулій кампанії на його рахунку 32 гри, 2 голи і 5 результативних передач.

Лівий захисник приєднався до Шахтаря ще вісім років тому з португальської Браги за 4 мільйони євро. З тих пір він провів у складі "гірників" 204 матчі, в яких відзначився 16 голами і 37 асистами.

За період його відсутності портал Transfermarkt знизив його орієнтовну вартість майже вдвічі – з 15-ти до 8 мільйонів євро.