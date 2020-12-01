В матче Первой лиги между "Николаевом" и "Кристаллом" произошло довольно знаковое событие – нападающий хозяев Владислав Войцеховский оформил хет-трик, выйдя на замену. Чтобы забить три гола, ему понадобилось всего четыре минуты.

Войцеховский вышел на замену на 73-й минуте матча. К тому времени "Николаев" был впереди в счете 3:0. В конце матча за четыре минуты Войцеховский забил еще три гола, а "Николаев" победил 6:0, сообщает 24 канал.

Сначала он удачно воспользовался забросом с центра поля, перебросив вратаря. В двух последующих атаках нападающий удачно заканчивал атаки после прострелов с фланга.

Видеообзор матча Николаев – Кристалл

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Стоит отметить, что Войцеховский пропустил часть сезона из-за травмы. Именно поэтому нападающий вышел на этот матч уже в конце встречи.