Один из этапов чемпионата Украины по баскетболу 3х3 решили провести во время музыкального фестиваля
8 и 9 июля в Киеве пройдет масштабный фестиваль "Стадион Культуры". Организаторы решили провести на стадионе не только выступления групп, но добавить спортивную составляющую.
На главной сцене мероприятия в течение двух дней пройдут выступления известных украинских музыкальных групп и диджеев, среди которых участники Евровидения 2023 – TVORCHI, рокеры ZIFERBLAT и инди-поп группа TEMBER BLANCHE.
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В этот раз к "Стадиону Культуры" впервые присоединяется спорт – на площади фестиваля пройдет один из туров чемпионата Украины по баскетболу 3х3. Киевский этап чемпионата Украины пройдет в двух категориях:
- суббота, 8 июля, с 12:00 – взрослые
- воскресенье, 9 июля, с 14:00 – молодежная категория U16.
Адрес "Стадиона Культуры" – просп. Академика Глушкова, 9.