На головній сцені заходу протягом двох днів відбудуться виступи відомих українських музичних гуртів та діджеїв, серед яких учасники Євробачення 2023 – TVORCHI, рокери ZIFERBLAT та інді-поп гурт TEMBER BLANCHE.

Варте уваги Курйоз завдяки відданості: на ЄІ-2023 штовхачка ядра вимушено пробігла стометрівку з бар'єрами

Цього разу до "Стадіону Культури" вперше доєднується спорт – на площі фестивалю пройде один з турів чемпіонату України з баскетболу 3х3. Київський етап чемпіонату України пройде у двох категоріях:

субота, 8 липня, з 12:00 – дорослі

неділя, 9 липня, з 14:00 – молодіжна категорія U16.

Адреса "Стадіону Культури" – просп. Академіка Глушкова, 9.