На главной сцене мероприятия в течение двух дней пройдут выступления известных украинских музыкальных групп и диджеев, среди которых участники Евровидения 2023 – TVORCHI, рокеры ZIFERBLAT и инди-поп группа TEMBER BLANCHE.

Достойно внимания Курьез благодаря преданности: на ЕИ-2023 толкательница ядра вынужденно пробежала стометровку с барьерами

В этот раз к "Стадиону Культуры" впервые присоединяется спорт – на площади фестиваля пройдет один из туров чемпионата Украины по баскетболу 3х3. Киевский этап чемпионата Украины пройдет в двух категориях:

суббота, 8 июля, с 12:00 – взрослые

воскресенье, 9 июля, с 14:00 – молодежная категория U16.

Адрес "Стадиона Культуры" – просп. Академика Глушкова, 9.