Капитан Динамо в вышиванке трогательно поздравил с Рождеством: видео
Капитан Динамо Сергей Сидорчук и его жена Анна поздравили всех с Рождеством Христовым.
Футболист и его вторая половинка, одетые в вышиванки, продекламировали поздравительное стихотворение. Соответствующее видео они выставили в Инстаграме.
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"Вітаєм із святом всі Ваші родини,
Здоров’я міцного і Музи щоднини.
Достатку у сім’ях, любовi і щастя,
Щоб Вас обминали всі біди й напасті.
Смачної куті та вертепів веселих,
Родинних столів в кожнім домі багатих.
Колядки співайте, святкуйте Різдво.
Христос народився! Славімо його".
Супруги Сидорчуки: что известно
В июне 2017 года у Сидорчука родилась двойня – мальчик и девочка.
Также у супругов Сидорчук есть дочь Кира, которая появилась на свет в мае 2015 года.
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