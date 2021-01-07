Капитан Динамо Сергей Сидорчук и его жена Анна поздравили всех с Рождеством Христовым.

Футболист и его вторая половинка, одетые в вышиванки, продекламировали поздравительное стихотворение. Соответствующее видео они выставили в Инстаграме.

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"Вітаєм із святом всі Ваші родини,

Здоров’я міцного і Музи щоднини.

Достатку у сім’ях, любовi і щастя,

Щоб Вас обминали всі біди й напасті.

Смачної куті та вертепів веселих,

Родинних столів в кожнім домі багатих.

Колядки співайте, святкуйте Різдво.

Христос народився! Славімо його".

Супруги Сидорчуки: что известно

В июне 2017 года у Сидорчука родилась двойня – мальчик и девочка.

Также у супругов Сидорчук есть дочь Кира, которая появилась на свет в мае 2015 года.