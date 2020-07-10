Журналист Константин Андриюк обнародовал документ, свидетельствующий о намерениях УАФ получить от донецкого "Шахтера" средства в виде финансовой помощи. В УАФ объяснили, что это компенсация за пользование стадионом Банникова, где "горняки" проводили свои тренировки.

Журналист Константин Андриюк в программе Бомбардир обнародовал письмо за 2016 год с подписью генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого к гендиректору футбольного клуба "Шахтер" Сергею Палкину. Реакция со стороны Записоцкого была быстрой.

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Финансовая помощь?

В письме УАФ обращается с просьбой выделить безвозвратную финансовую помощь на сумму 300 тысяч гривен на осуществление уставной деятельности.

Записоцкий аргументировал это тем, что средства пойдут на обеспечение надлежащего финансирования учебно-тренировочных мероприятий и соревнований сборных по футболу.

Журналист Роман Бебех на своей странице в Facebook написал о реакции УАФ на это письмо.

Письмо аутентичное. Это форма компенсации за пользование стадионом Банникова. "Шахтер" проводил там свои тренировки. Эта сумма за определенное количество тренировок,

– процитировал журналист слова генерального секретаря УАФ.

Полный выпуск программы "Бомбардир"