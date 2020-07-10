Черговий скандал: УАФ просила у "Шахтаря" 300 тисяч гривень фінансової допомоги – фото
Журналіст Костянтин Андріюк оприлюднив документ, який свідчить про наміри УАФ отримати від донецького "Шахтаря" кошти у вигляді фінансової допомоги. В УАФ пояснили, що це компенсація за користування стадіоном Баннікова, де "гірники" проводили свої тренування.
Журналіст Костянтин Андріюк у програмі Бомбардир оприлюднив лист за 2016 рік за підписом генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького до гендиректора футбольного клубу "Шахтар" Сергія Палкіна. Реакція зі сторони Запісоцького була швидкою.
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Фінансова допомога?
У листі УАФ звертається з проханням виділити безповоротну фінансову допомогу на суму 300 тисяч гривень на здійснення статутної діяльності.
Запісоцький аргументував це тим, що кошти підуть на забезпечення належного фінансування навчально-тренувальних заходів та змагань збірних з футболу.
Журналіст Роман Бебех на своїй сторінці у Facebook написав про реакцію УАФ на цей лист.
Лист автентичний. Це форма компенсації за користування стадіоном Баннікова. "Шахтар" проводив там свої тренування. Ця сума за певну кількість тренувань,
– процитував журналіст слова генерального секретаря УАФ.
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