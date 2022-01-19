В четверг, 20 января, Реал сыграет матч 1/8 финала Кубка Испании. На выезде команда будет противостоять Эльче.

В этом матче не сыграет основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа. Он себя плохо чувствовал и пропустил тренировку команды на поле, занимаясь в помещении.

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Поэтому в игре против Эльче, скорее всего, на воротах мадридского клуба снова будет стоять Лунин. Он уже сыграл в этом сезоне один матч за Реал именно в Кубке Испании – на предварительной стадии против Алькояно. Тогда отстоять матч "на ноль" не удалось, но Реал победил.

Кроме Куртуа, Реал в этом матче не может рассчитывать на Милитао, который будет отбывать дисквалификацию. Также травмированы Вальехо, Мариано и Марко Асенсио.

Зато в общей группе работает Гарет Бэйл. Вполне возможно, что и он сыграет в этом матче. Последний раз он выходил на поле в футболке Реала в августе 2021 года.