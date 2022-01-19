У четвер, 20 січня, Реал зіграє матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії. На виїзді команда протистоятиме Ельче.

В цьому матчі не зіграє основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа. Він себе погано почував та пропустив тренування команди на полі, займаючись в приміщені.

Варте уваги Невакциновані футболісти Реала та Челсі ризикують не зіграти в Лізі чемпіонів

Відтак у грі проти Ельче, скоріш за все, на воротах мадридського клубу знову стоятиме Лунін. Він вже зіграв в цьому сезоні один матч за Реал саме в Кубку Іспанії – на попередній стадії проти Алькояно. Тоді відстояти матч "на нуль" не вдалося, але Реал переміг.

Окрім Куртуа, Реалу в цьому матчі не зможе розраховувати на Мілітао, який відбуватиме дискваліфікацію. Також травмовані Вальєхо, Маріано та Марко Асенсіо.

Натомість в загальній групі працює Гарет Бейл. Цілком можливо, що і він зіграє в цьому матчі. Востаннє він виходив на поле у футболці Реалу е у серпні 2021 року.