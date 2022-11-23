Ранее из состава организации вышли Андрей Шевченко, Жан Беленюк, Андрей Кожемикян, Евгений Пронин и Георгий Зубко. Все потому, что в комитет избрали значительное количество пророссийских политиков.

Особый бойкот: президент Федерации хоккея Украины хочет покинуть НОК

Сначала в НОК были отобраны Нестор Шуфрич и Григорий Суркис. Впоследствии двое по собственному желанию покинули комитет.

Протасов описал свою позицию и поблагодарил Романа Зозулю. Рассказал, что исключение двух членов ОПЗЖ – это только начало. Также призвал Андрея Шевченко к решительным действиям:

"Написал заявление при выходе из состава членов Национального олимпийского комитета Украины. Почему? Ответ очевиден. Уже прошла неделя с тех пор, как стало известно о вхождении в новый состав НОК ряда представителей пророссийской ОПЗЖ. А исключили из членов Комитета после широкого общественного резонанса только двоих из них.Остальные остаются на своих местах.Потому другого выхода я не вижу, кроме как довести начатое до конца.Выхожу из состава НОК и всех коллег-патриотов приглашаю сделать так же.Спасибо Роману Зозуле за продолжение привлечения внимания к проблеме.А от Андрея Шевченко хотелось бы более решительных действий: или реального заявления о сложении полномочий вице-президента НОК, как логического продолжения сделанного сообщения в соцсетях.Или собираем Генассамблею, Андрея, и голосуем за исключение всех ОПЗЖ?Время таки определиться. – написал Протасов у себя на странице в Фейсбук.

Ранее украинский футболист Роман Зозуля опубликовал список людей из состава НОК, связанных с пророссийскими партиями.