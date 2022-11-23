Георгий Зубко подал заявление на выход из комитета. Он отметил, что требует "прозрачных" перевыборов. Назвал такую ситуацию неуважением к тем, кто сражается за независимость Украины. Также считает, что "старые лица" не заслуживают второго шанса:

"Подал заявление на исключение меня из состава членов НОК. Я должен был за честь продолжать представлять интересы развития хоккея в украинском олимпийском движении, однако не при таком составе и не при таких обстоятельствах. Мое решение бескомпромиссно по нескольким причинам. Во-первых, из уважения к тех, кто на фронте буквально чистит нашу страну от предателей и врагов, а второе и, возможно, даже обнадеживающее — наше общество такой прецедент не проглотит. Друзья, это время настало. НОКу нужны прозрачные и честные перевыборы. А нам нужна несгибаемая вера в светлое будущее. Все будет хорошо!", – написал Георгий Зубко у себя на странице в Facebook.