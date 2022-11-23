Раніше зі складу організації вийшли Андрій Шевченко, Жан Беленюк, Андрій Кожемікян, Євген Пронін та Георгій Зубко. Все через те, що до комітету обрали значну кількість проросійьских політиків.

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Спочатку до НОК було відібрано Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса. Згодом двоє за власним бажанням покинули комітет.

Протасов описав свою позицію та подякуав Роману Зозулі. Розповів, що виключення двох членів ОПЗЖ – це тільки початок. Також закликав Андрія Шевченка до рішучих дій:

"Написав заяву при вихід зі складу членів Національного олімпійського комітету України. Чому? Відповідь очевидна. Вже минув тиждень з того часу, як стало відомо про входження до нового складу НОКу низки представників проросійської ОПЗЖ. А виключили з членів Комітету після широкого суспільного резонансу тільки двох з них. Решта лишаються на своїх місцях. Тому іншого виходу я не бачу, окрім як довести розпочате до кінця. Виходжу зі складу НОК і всіх колег-патріотів запрошую зробити так само. Дякую Роману Зозулі за продовження привернення уваги до проблеми. А від Андрія Шевченка хотілося б більш рішучих дій: або реальної заяви про складання повноважень віцепрезидента НОК, як логічного продовження зробленого допису у соцмережах. Або ж збираємо Генасамблею, Андрію, та голосуємо за виключення усіх ОПЗЖ? Час таки визначитися. Вадим Гутцайт, а ви як?, – написав Протасов у на себе на сторінці у Фейсбук.

Раніше український футболіст Роман Зозуля опублікував список людей зі складу НОК, які були повязані з проросійськими партіями.