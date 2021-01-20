Украинский голкипер Реала Андрей Лунин похоже наконец-то дебютирует в официальном матче за мадридцев. Украинец попал в заявку на игру.

Андрей Лунин выложил фото на своей странице в Инстаграме со словами: "Готовы к завтра". Такая фраза заинтриговала украинских болельщиков. Похоже, голкипер сборной Украины 20 января проведет дебютный поединок за Реал в официальном матче.

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Дебют Лунина

Ранее сообщалось, что главный тренер "сливок" Зинедин Зидан провел разговор с украинцем относительно его первого официального матча. Француз пообещал Лунину место в рамке ворот "Королевского клуба" в поединке 1/16 финала Кубка Испании против Алькояно.

Однако специалист мог изменить свое решение и отдать предпочтение бельгийцу Куртуа. Но украинский голкипер своей фотографией сделал громкий намек на свой выход в старте.

Интересно, что украинец находится в составе клуба из Мадрида с 2018 года. Тренерский штаб неоднократно отмечался работу украинского вратаря на тренировках. Но шанса Лунину почему-то не давали. Андрей уже третий сезон в составе "Королевского клуба", но так и не сыграл ни одного официального поединка.

К слову. Выездной матч Реала начнется в 22:00

Кто пропустит поединок?

Основные защитники Серхио Рамос и Даниэль Карвахаль не смогут помочь команде из-за травм. Защитнику Рафаэль Варан и Тони Кроос тренерский штаб дал отдых.