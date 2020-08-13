Президент США Дональд Трамп подверг критике НБА за введение практики преклонения колена во время исполнения гимна США перед началом матчей регулярного чемпионата.

Во время интервью Fox Sports Radio Трамп назвал спортсменов, которые встают на одно колено во время исполнения гимна, "подлыми, гнусными и просто очень тупыми".

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Посмотрите на баскетбольные рейтинги. Они упали до очень низких показателей. Очень, очень низкие показатели. Появилось отвращение к НБА, в том числе из-за способа, как они все это делают. Так что я думаю, что в НБА проблемы. Большие проблемы. Их проблемы больше, чем они сами думают,

– сказал Трамп.

Трамп также сравнил НБА с НХЛ, где нет массовых акций в поддержку движения Black Lives Matter:

"В НХЛ поступили правильно, что не стали устраивать такие акции. Хоккеисты уважают обычаи и традиции американцев. И, насколько я понимаю, у них все хорошо с рейтингами после рестарта. Вы должны стоять за свой флаг, уважать свой флаг и свою страну. Вы получаете миллионы долларов за то, что занимаетесь своим любимым видом спорта".

Движение Black Lives Matter в НБА

Игроки и тренеры 22 команд НБА в Орландо договорились склонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter за социальную и расовую справедливость в США. Не преклонили колено только два игрока НБА – Джонатан Айзек ("Орландо Мэджик") и Мейерс Леонард ("Майами Хит").