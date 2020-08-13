Президент США Дональд Трамп піддав критиці НБА за введення практики схиляння коліна під час виконання гімну США перед початком матчів регулярного чемпіонату.

Під час інтерв'ю Fox Sports Radio Трамп назвав спортсменів, які встають на одне коліно під час виконання гімну, "підлими, мерзенними і просто дуже тупими".

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Подивіться на баскетбольні рейтинги. Вони впали до дуже низьких показників. Дуже, дуже низькі показники. З'явилася відраза до НБА, в тому числі через спосіб, як вони все це роблять. Так що я думаю, що у НБА проблеми. Великі проблеми. Їхні проблеми більше, ніж вони самі думають,

– сказав Трамп.

Трамп також порівняв НБА з НХЛ, де немає масових акцій на підтримку руху Black Lives Matter:

"В НХЛ вчинили правильно, що не стали влаштовувати такі акції. Хокеїсти поважають звичаї і традиції американців. І, наскільки я розумію, у них все добре з рейтингами після рестарту. Ви повинні стояти за свій прапор, поважати свій прапор і свою країну. Ви отримуєте мільйони доларів за те, що займаєтеся своїм улюбленим видом спорту".

Рух Black Lives Matter у НБА

Гравці і тренери 22 команд НБА в Орландо домовилися схиляти коліно в знак підтримки руху Black Lives Matter за соціальну і расову справедливість в США. Не схилили коліно тільки два гравці НБА – Джонатан Айзек ("Орландо Меджік") і Меєрс Леонард ("Маямі Хіт").