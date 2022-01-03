Очень хочется получить пояс для нашей страны, – тренер Голуб о титульном бое Беринчика

Егор Голуб, тренер непобедимого Денис Беринчика, поделился мыслями о титульном бое боксера. Денис уже 6 раз защитил пояс WBO International, но до сих пор не получил шанс сразиться за звание чемпиона мира.

Голуб: Мы будем ждать и надеяться получить свой шанс

В эксклюзивном интервью сайту 24 каналу Голуб заявил, что Беринчик уже заслужил право драться за чемпионский пояс, ведь 6 раз защитил титул WBO International.

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"У Беринчика шестая защита титула WBO International. Как будто 5 защит позволяют боксировать за титул чемпиона мира. В рейтинге он третий, но я думаю, что сейчас будет второй после этого боя. Потому что Лопес уходит в 63,5 килограмма", – сказал тренер.

В очереди на титульный бой против обладателя поясов WBC, WBO, WBA, IBF Джорджа Камбососа сразу несколько боксеров. Среди них Василий Ломаченко, Девин Хейни, Джервонта Дэвис.

Голуб заявил, что вместе с Беринчиком будет ждать титульного шанса, чтобы привезти чемпионский пояс в Украину.

Эта задача промоутера все это решить. От этого устаешь столько ждать. Мы будем ждать и надеяться получить свой шанс побоксировать. Очень хочется себя проверить и получить пояс для нашей страны,

– заявил Голуб.

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Денис Беринчик провел 16 боев на профессиональном ринге и все выиграл.

Украинец занимает третье место в рейтинге WBO и 9-е-в IBF. В предыдущем бою Беринчик победил россиянина Исну Чаниева.