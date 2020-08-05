Юлия Левченко: Меня уже несколько лет преследует мужчина
Вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко на своей странице в Instagram рассказала историю, как ее преследовал очень странный фанат, который в течение нескольких лет ездил за ней на все соревнования.
Сначала Левченко опубликовала сторис в Instagram с женщиной, которую недавно избили и пытались изнасиловать в купе поезда "Киев – Мариуполь", и рассказала свою историю с преследованием.
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Цитируем письмо Левченко
"Я поделилась историей женщины не потому, что она сейчас хайповая. А так как такие ситуации могут быть очень рядом с каждым и каждой.
Мой пример: за мной уже несколько лет следует мужчина на каждые соревнования. И это явное преследование.
Спортсмены, менеджеры, организаторы соревнований, которым он попадался на глаза, замечали его странности.
Он передавал мне письма через горничных, писал в соцсетях "моя любимая Юля" и т.д. Я поняла, что у него есть явные проблемы. Но, поскольку никаких нападок и агрессии с его стороны не было, я не звонила в полицию, поскольку не знала, как описать этот случай и правильно ли меня поймут. Я его везде заблокировала и не принимала никаких знаков внимания. Но ему было фиолетово. Он сам себе придумал историю и сам в нее верил (верит).
Были случаи, когда он приезжал на базы, где я тренируюсь, и хотел поселиться в том же отеле, где проживали спортсмены. Спасибо администрации отеля, которая отказалась от такого клиента, несмотря на то, что он принес бы им заработок. И встали на защиту моих интересов.
Его выдавало то, что он мог написать управляющему отелем, организатору или федерации, письмо, которое имело странный посыл: "Я хочу увидеть любовь мою и т.д." Это вызвало во всех беспокойство и опасения.
Зимой этого года он приехал на очередные соревнования. Поселился в гостиницу, где я проживала. Долго сидел в лобби и ждал встречи со мной. Организаторы соревнований были обеспокоены тем, что происходит.
Пообедав, я вернулась через лифт для горничных. А организаторы вызвали полицию. Это было их решение, и я ничего не знала об этом, плюс – у меня вечером были соревнования.
Когда полиция приехала и стала проводить допрос, то он нес бред и чушь, что я – его жена, и у нас все хорошо. Даже без моих показаний и заявлений они сделали ему предупреждение: если он еще раз будет замечен за преследованием, и пойдет жалоба, то они будут вынуждены принимать меры.
После этого я его не видела. Плюс – и поводов не было. Из-за коронавируса сезона, как такового, нет", – написала Левченко.
Основное об избиении и попытке изнасилования Анастасии Луговой
- Ужасное происшествие произошло в ночь на 1 августа в поезде, следовавшем из Мариуполя в Киев. В купе, в котором спали журналистка с ребенком, пробрался пьяный мужчина – Виталий Рудзько.
- Он несколько раз ударил женщину по голове. От криков женщины проснулся ее малолетний сын, нападавший хотел ударить и его, но Луговая молила этого не делать и предложила нападающему перейти в другое купе.
- Впоследствии женщине удалось вырваться от злоумышленника, она просила о помощи и стучала в разные купе, впрочем, на нее не реагировали. Приютила ее проводница из другого вагона. Тогда же об инциденте сообщили машинисту, который приказал охранять Рудзька до прибытия в Киев.
- В Киеве мужчину задержали правоохранители. Подозреваемый может загреметь за решетку на 7 лет. Сейчас его отправили под стражу в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога.
- Известно, что ранее Рудзько уже был осужден трижды.
- Муж потерпевшей отметил, что их 6-летний сын Захар впервые пойдет к психологу.