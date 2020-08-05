Вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко на своей странице в Instagram рассказала историю, как ее преследовал очень странный фанат, который в течение нескольких лет ездил за ней на все соревнования.

Сначала Левченко опубликовала сторис в Instagram с женщиной, которую недавно избили и пытались изнасиловать в купе поезда "Киев – Мариуполь", и рассказала свою историю с преследованием.

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Цитируем письмо Левченко

"Я поделилась историей женщины не потому, что она сейчас хайповая. А так как такие ситуации могут быть очень рядом с каждым и каждой.

Мой пример: за мной уже несколько лет следует мужчина на каждые соревнования. И это явное преследование.

Спортсмены, менеджеры, организаторы соревнований, которым он попадался на глаза, замечали его странности.

Он передавал мне письма через горничных, писал в соцсетях "моя любимая Юля" и т.д. Я поняла, что у него есть явные проблемы. Но, поскольку никаких нападок и агрессии с его стороны не было, я не звонила в полицию, поскольку не знала, как описать этот случай и правильно ли меня поймут. Я его везде заблокировала и не принимала никаких знаков внимания. Но ему было фиолетово. Он сам себе придумал историю и сам в нее верил (верит).

Были случаи, когда он приезжал на базы, где я тренируюсь, и хотел поселиться в том же отеле, где проживали спортсмены. Спасибо администрации отеля, которая отказалась от такого клиента, несмотря на то, что он принес бы им заработок. И встали на защиту моих интересов.

Его выдавало то, что он мог написать управляющему отелем, организатору или федерации, письмо, которое имело странный посыл: "Я хочу увидеть любовь мою и т.д." Это вызвало во всех беспокойство и опасения.

Зимой этого года он приехал на очередные соревнования. Поселился в гостиницу, где я проживала. Долго сидел в лобби и ждал встречи со мной. Организаторы соревнований были обеспокоены тем, что происходит.

Пообедав, я вернулась через лифт для горничных. А организаторы вызвали полицию. Это было их решение, и я ничего не знала об этом, плюс – у меня вечером были соревнования.

Когда полиция приехала и стала проводить допрос, то он нес бред и чушь, что я – его жена, и у нас все хорошо. Даже без моих показаний и заявлений они сделали ему предупреждение: если он еще раз будет замечен за преследованием, и пойдет жалоба, то они будут вынуждены принимать меры.

После этого я его не видела. Плюс – и поводов не было. Из-за коронавируса сезона, как такового, нет", – написала Левченко.

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