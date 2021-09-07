Очаровательная Дарья Белодед провела роскошную съемку в постели: фото

20-летняя дзюдоистка Дарья Белодед побаловала подписчиков оригинальной фотосессией. Бронзовая призер Олимпиады в Токио предстала перед своими поклонниками в необычном образе.

Дзюдоистка, которую многие считают главным секс-символом украинского спорта, позировала фотографу в постели – правда, при этом будучи одетой в черное платье со шлейфом и сверкая перед камерой золотистыми шипами.

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Постельная фотосессия Дарьи Белодед / instagram.com/dariabilodid7

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