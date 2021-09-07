Дзюдоїстка, яку багато хто вважає головним секс-символом українського спорту, позувала фотографу в ліжку – правда, при цьому будучи одягненою в чорне плаття зі шлейфом і виблискуючи перед камерою золотистими шпильками.
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Постільна фотосесія Дарії Білодід / instagram.com/dariabilodid7
Як Білодід здобула першу медаль України у Токіо
- У бронзовому фіналі Білодід була сильнішою за ізраїльтянку Широ Рішоні. Українка іппоном, найвищою оцінкою у дзюдо, вирвала "бронзу" наприкінці зустрічі. Дарія стала авторкою першою медалі України на Олімпіаді-2020.
- Відразу після сутички 20-річна спортсменка розплакалась. Дарія не могла стримати сліз через те, що не взяла "золото". Але відразу після нагородження зізналась, що краще будь-яка медаль, ніж залишитись поза п'єдесталом.
- До бронзового фіналу українка перемогла Міліци Ніколіч з Сербії, португальську дзюдоїстку Катаріну Кошту та програла у півфіналі Фуні Тонакі з Японії.