Маша и Даша пообщались на разные темы, и естественно ведущая не обошла и тему личной жизни. Теледива решила узнать, как сумел покорить сердце Дарьи итальянский спортсмен, олимпийский чемпион, тоже дзюдоист Фабио Базиле, с которым Билодид встречалась, когда ей было 17 лет.

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Развитие отношений Билодид и Базиле

Билодид познакомилась с итальянцем на сборах в Испании, когда сборные отдыхали на пляже после выступлений и тренировок.

"Он был такой звездой, популярным парнем, который пользуется женским вниманием, который на виду. С красивым лицом и фигурой и плюс олимпийский чемпион. Меня это все впечатлило. Виделись на соревнованиях. Меня это задело. У него очень красивые черты лица, красивая "обложка". Понравился весь образ", – рассказала Билодид.

Во время их первого общения Дария еще не знала, как общаться с мужчинами. Они немного поговорили и она ушла, пропав для него.

"Фабио это задело, что я не такая как все – не вешаюсь на него и не бегаю за ним. После этого начали переписываться в социальных сетях. После двух месяцев переписки, я выиграла чемпионат мира в Баку и там снова встретилась с ним. Там все и закрутилось. Были три дня, этого оказалось достаточно, чтобы начать отношения", – отметила украинка.

Даша не знала, влюбился он или нет. Она была еще ребенком и не понимала его эмоции. Через месяц, в течение которого пара общалась на расстоянии, Базиле решил приехать в Киев.

"Мы были вместе 5 дней. Познакомился с моими родителями. В какой-то момент я поняла, что это не любовь, и если раньше я была с открытым ртом, то потом начались моменты, через которые мне стало некомфортно с человеком. Почему? Не знаю, словно не по душе пошло", – вспоминала спортсменка.

Билодид призналась, что он влюбился в нее и хотел чаще видеть, чтобы она приезжала к нему.

Но у меня были тренировки. В какой-то момент я сказала, что нам надо дать паузу, затем соревнования, снова встреча. Меня к нему снова потянуло, но это было уже не как в начале – я была сконцентрирована на спорте и мы общались только дистанционно. Я решила расстаться навсегда, но это трудно далось. Спустя столько времени мы общаемся и он признается, что никого кроме меня не любил,

– подытожила дзюдоистка.



Дария Билодид и Фабио Базиле / Фото с инстаграма