Дзюдоистка, которую многие считают главным секс-символом украинского спорта, позировала фотографу в постели – правда, при этом будучи одетой в черное платье со шлейфом и сверкая перед камерой золотистыми шипами.
Смотрите также Белодед впервые рассказала откровенные подробности отношений с итальянским дзюдоистом
Постельная фотосессия Дарьи Белодед / instagram.com/dariabilodid7
Как Белодед получила первую медаль Украины в Токио
- В бронзовом финале Белодед была сильнее израильтянки Широ Ришони. Украинка иппоном, наивысшей оценкой в дзюдо, вырвала "бронзу" в конце встречи. Дарья стала автором первой медали Украины на Олимпиаде-2020.
- Сразу после столкновения 20-летняя спортсменка расплакалась. Дарья не могла сдержать слез из-за того, что не взяла "золото". Но сразу после награждения призналась, что лучше любая медаль, чем остаться вне пьедестала.
- До бронзового финала украинка победила Милицу Николич из Сербии, португальскую дзюдоистку Катарину Кошту и проиграла в полуфинале Фуне Тонаки из Японии.