Очаровательная Билодид поразила красивыми фото
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась с болельщиками очередными невероятными фото. Девушка могла бы составить серьезную конкуренцию профессиональным моделям.
Спортсменка поделилась фотографиями в своем Instagram. Билодид отметила, что любит, когда дома царит уют и комфорт.
Стоит увидеть Красавица Дария Билодид ошеломила модельными фото
Под постом Дарьи болельщики отметили красоту девушки. Меньше, чем за сутки фотографии собрали уже свыше 28 тысяч лайков.
Дзюдоистка в течение всего карантина активно тренируется в домашних условиях. Ее отличную форму можно увидеть на фотографиях спортсменки.
Добавим, что о дзюдоистке болельщики смогут увидеть фильм с опасным названием "Анаконда".
Достижения Дарии Билодид: главное
- В 2016 году в Испании стала чемпионкой Европы среди юниоров.
- В этом же году стала чемпионкой мира среди юниоров.
- Свою первую взрослую медаль Билодид завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге.
- Дарья Билодид – двукратная чемпионка мира 2018 и 2019 годов.
- Девушка в 18 лет и 11 месяцев стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.
- Чемпионка Европейских игр 2019 года.
- Двукратная чемпионка Европы 2017 и 2019 годов.
- Лучшая спортсменка Украины 2019 года.