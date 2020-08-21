Белодед анонсировала выход фильма "Анаконда" о своем пути к победам: видео трейлера
Уже совсем скоро все болельщики смогут увидеть фильм про украинскую спортсменку Дарью Белодед. Дебютный показ ленты с названием "Анаконда" состоится уже 28 августа.
Этой новостью со своими подписчиками поделилась Белодед в своем Instagram. Фанаты первыми смогут увидеть фильм на YouTube-канале Mitsubishi Motors Ukraine в 22: 00.
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Анонс ленты
В комментарии к видео Белодед написала, что у каждой медали есть две стороны. Девушка впервые покажет всю ту часть жизни, которая остается за пределами татами и по другую сторону камеры.
Как призналась Белодед, что с каждой последующей победой она бросает себе все больше требований и вызовов, чтобы достичь лучших результатов. Белодед подчеркнула, что именно в фильме все узнают, почему же Дарию все прозвали анакондой.
Достижения Дарьи Белодед
- Свою первую взрослую медаль Белодед завоевала в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге.
- Дария Белодед является двукратной чемпионкой мира 2018 и 2019 годов.
- Дария Белодед в 18 лет и 11 месяцев стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо.
- Чемпионка Европейских игр 2019 года.
- Двукратная чемпионка Европы 2017 и 2019 годов.