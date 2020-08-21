Уже совсем скоро все болельщики смогут увидеть фильм про украинскую спортсменку Дарью Белодед. Дебютный показ ленты с названием "Анаконда" состоится уже 28 августа.

Этой новостью со своими подписчиками поделилась Белодед в своем Instagram. Фанаты первыми смогут увидеть фильм на YouTube-канале Mitsubishi Motors Ukraine в 22: 00.

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Анонс ленты

В комментарии к видео Белодед написала, что у каждой медали есть две стороны. Девушка впервые покажет всю ту часть жизни, которая остается за пределами татами и по другую сторону камеры.

Как призналась Белодед, что с каждой последующей победой она бросает себе все больше требований и вызовов, чтобы достичь лучших результатов. Белодед подчеркнула, что именно в фильме все узнают, почему же Дарию все прозвали анакондой.

Достижения Дарьи Белодед