Українська дзюдоїстка Дарія Білодід поділилась із вболівальниками черговими неймовірними фото. Дівчина могла б скласти серйозну конкуренцію професійним моделям.

Спортсменка поділилась світлинами у своєму Instagram. Білодід зазначила, що любить, коли вдома панує затишок та комфорт.

Варто побачити Красуня Дарія Білодід приголомшила модельними фото

Під постом Дарії вболівальники відзначили красу дівчини. Менше, ніж за добу світлини зібрали вже понад 28 тисяч вподобань.

Дзюдоїстка протягом усього карантину активно тренується у домашніх умовах. Її відмінну форму можна побачити на світлинах спортсменки.

Додамо, що про дзюдоїстку вболівальники зможуть побачити фільм із небезпечною назвою "Анаконда".

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